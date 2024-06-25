Москва, 25 июня, 2024, 13:51 — ИА Регнум. В Кремле пока не видят предпосылок для нормализации диалога с Западом по урегулированию конфликта на Украине, заявил 25 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Максим Гучек/РИА Новости

Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что в будущем возможен его диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Пока кроме таких робких заявлений никаких предпосылок для нормализации диалога мы не видим, к нашему сожалению», — ответил Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что Путин готов к диалогу с французским коллегой, и для этого не нужно никаких условий.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон в опубликованном 24 июня подкасте заявил, что не исключает возможность переговоров с российским коллегой. По его мнению, темой для диалога может стать обсуждение атомных электростанций или что-нибудь ещё. Французский президент не уточнил, что именно имел в виду.

Макрон с начала года сделал ряд заявлений о возможной отправке французских войск на Украину. 2 мая он не исключил такого шага в случае обращения Киева или прорыва российскими войсками линии фронта.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 4 июня предупредил, что все французские военные на территории Украины будут законной целью для российской армии. Он подчеркнул, что их статус не будет иметь в этом случае какого-либо значения.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 17 июня заявил, что Макрон услышал предупреждения Москвы о последствиях в случае отправки европейских военных на Украину. По информации главы ведомства, французский президент и другие лидеры западных стран ведут дискуссии по этому вопросу, и большинство из них против отправки своих военнослужащих в зону конфликта.