СМИ: Макрон придумал неожиданный способ «повлиять» на Путина
Bloomberg: Макрон попытается повлиять на Путина через Си Цзиньпина
Париж, 30 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен через председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на российского лидера Владимира Путина. Об этом 30 апреля написало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
«Макрон намерен усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, так как хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить… [конфликт] России и Украины», — заявили они.
Собеседники отметили, что также Макрон собирается получить средства от Китая для французского сектора по производству аккумуляторов для электромобилей.
Уточняется, что Макрон хочет пригласить Си Цзиньпина на ужин в Елисейский дворец, а затем — в один из уголков Пиренейских гор.
Как передавало ИА Регнум, 29 апреля официальный представитель МИД КНР сообщила, что Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию, где встретится с лидерами этих стран. Это визит станет первым для председателя КНР в европейские государства за пять лет.
В Пекине 26 апреля побывал с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. После встречи с Си Цзиньпином он заявил, что, если Китай не «решит проблему» оказания поддержки России, то это сделают США. Позднее в интернете появились кадры технической съёмки, на которых глава КНР спросил сотрудника протокольной службы, когда Блинкен уедет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля прокомментировал слова Блинкена, отметив, что Китай является суверенным, мощным государством, способным отстаивать собственные интересы. Он уточнил, что Москва и Пекин будут продолжать развивать сотрудничество.