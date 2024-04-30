Париж, 30 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен через председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на российского лидера Владимира Путина. Об этом 30 апреля написало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Aloisio Mauricio/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Макрон намерен усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, так как хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить… [конфликт] России и Украины», — заявили они.

Собеседники отметили, что также Макрон собирается получить средства от Китая для французского сектора по производству аккумуляторов для электромобилей.

Уточняется, что Макрон хочет пригласить Си Цзиньпина на ужин в Елисейский дворец, а затем — в один из уголков Пиренейских гор.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля официальный представитель МИД КНР сообщила, что Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию, где встретится с лидерами этих стран. Это визит станет первым для председателя КНР в европейские государства за пять лет.

В Пекине 26 апреля побывал с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. После встречи с Си Цзиньпином он заявил, что, если Китай не «решит проблему» оказания поддержки России, то это сделают США. Позднее в интернете появились кадры технической съёмки, на которых глава КНР спросил сотрудника протокольной службы, когда Блинкен уедет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля прокомментировал слова Блинкена, отметив, что Китай является суверенным, мощным государством, способным отстаивать собственные интересы. Он уточнил, что Москва и Пекин будут продолжать развивать сотрудничество.