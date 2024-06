Париж, 25 июня, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Глава Франции Эммануэль Макрон мог бы продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY).

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Макрон

«Я считаю, что всегда важно продолжать диалог», — сказал он.

Макрон напомнил, что не беседовал с Путиным уже несколько месяцев. По словам французского лидера, в будущем между ним и российским президентом может состояться новый разговор, включающий обсуждение темы атомных электростанций или какой-либо другой вопрос.

Вместе с тем Макрон не стал уточнять, что он имеет в виду, упомянув АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с конца февраля, Эммануэль Макрон сделал несколько провокационных высказываний о возможной отправке войск западных стран на Украину.

30 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники написало, что Эммануэль Макрон собрался повлиять на Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина. В публикации подчёркивается, что французский глава хотел бы добиться от России прекращения специальной военной операции.

В начале мая Эммануэль Макрон заявил о необходимости для Запада поддерживать диалог с Россией. По его словам, в противном случае западным странам придётся отказаться от международного порядка, а также от мира и безопасности.

17 июня директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Эммануэль Макрон услышал предупреждения России о последствиях возможной отправки европейских войск на Украину. Глава ведомства отметил, что лидеры западных стран, в том числе Франции, вели дискуссию по этому поводу.