Москва, 25 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готов вести диалог с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и ему для этого не требуется никаких условий. Об этом 25 июня заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

«Президент неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела», — сказал он в ответ на вопрос о возможности разговора лидеров России и Франции.

Представитель Кремля уточнил, что с российской стороны для этого не требуется абсолютно никаких условий.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Макрон заявил о готовности к продолжению диалога с Путиным. Французский лидер отметил, что не разговаривал с президентом России уже несколько месяцев, добавив, что в будущем разговоре стороны могут обсудить тему атомных электростанций или какой-либо другой вопрос.

С конца февраля французский лидер несколько раз заявлял о якобы возможности отправки войск стран Запада в зону украинского конфликта, а 30 апреля агентство Bloomberg написало, что Макрон собирался повлиять на российского лидера через председателя КНРСи Цзиньпина, чтобы добиться прекращения спецоперации.

При этом в начале мая Макрон заявлял, что западным странам нужноподдерживать диалог с Россией. Он добавил, что в противном случае Запад вынужден будет отказаться от международного порядка и мира с безопасностью.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 17 июня отметил, что президент Франции услышал предупреждения российской стороны о последствиях возможного решения об отправке западных войск в зону конфликта на Украине. Он подчеркнул, что лидеры сран Запада, включая Макрона, обсуждали такую возможность.