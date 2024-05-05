Париж, 5 мая, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Западу необходимо поддерживать диалог с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской газете La Tribune после серии провокационных высказываний об отправке войск на Украину.

Цитата из видео elysee.fr Эммануэль Макрон

«Мы правильно поступаем, что оставляем двери открытыми для переговоров с Россией. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности», — указал президент республики.

По мнению Макрона, конфликт на Украине поставил под угрозу безопасность европейских стран, поскольку возможности и дальность российских баллистических ракет якобы подвергают государства Европы опасности.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах слов Макрона о возможном вводе военного контингента на территорию Украины, Макрон указал, что ведёт «верную политику».

До недавнего времени представители европейских стран в один голос решительно отвергали возможность участия своих войск в конфликте на Украине. Впервые эту возможность Эммануэль Макрон не исключил 26 февраля, выступая перед журналистами после конференции по поддержке Украины в Париже. 2 мая президент Франции в интервью The Economist в очередной раз выступил с подобным заявлением, уточнив, что может рассмотреть этот вопрос по просьбе Киева и при прорыве линии фронта Вооружёнными силами России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших призывах направить войска НАТО на территорию Украины, заявил, что русофобия лишает ума некоторых западных политиков, и подчеркнул, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Макрона крайне опасной тенденцией.