Москва, 17 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России о последствиях возможной отправки европейских войск на Украину, заявил 17 июня директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как передаёт «Газета. Ру», Нарышкин отметил, что руководители западных стран, в том числе Франции, вели дискуссию на этот счёт.

Представители большинства стран ЕС выступают против отправки своих военнослужащих в зону конфликта, подчеркнул директор СВР.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года Макрон не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией.

Позднее он также заявил, что Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Кроме того, в скором времени французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ, сказал президент Франции. Макрон также заверил, что Париж разрешает Киеву применять своё оружие для нанесения ударов по территории РФ.

Любые французские военные на Украине, будь то наёмники или военнослужащие ВС Франции, представляют законную цель для Вооружённых сил России, подчеркнул ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Действия Франции по украинскому конфликту приближают прямое столкновение с Россией, подобный сценарий может привести к непредсказуемым последствиям, отмечала в свою очередь официальный представитель Министерства Мария Захарова.

Президент Владимир Путин ранее призвал политиков стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия. Глава государства указал, что особенно о таких последствиях стоит думать европейским странам, которые, как правило, имеют небольшую территорию с очень высокой плотностью населения.