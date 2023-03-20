Москва, 20 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга 20 марта рассказал о том, как в Кремле отнеслись к решению Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

«Относимся к этому спокойно. Всё тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста.

Также Дмитрий Песков отметил, что это далеко не первый случай «откровенно враждебного проявления» в отношении российского правительства и государства в целом.

«Если каждое это враждебное проявление принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится», — добавил он.

Напомним, что о решении Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) о выдаче ордера на арест президента России Путина стало известно в пятницу, 17 марта. В Министерстве иностранных дел РФ после публикации документа заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для России. Песков тогда указал, что сама постановка вопроса о возможном аресте президента России возмутительна и неприемлема.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.