Москва, 25 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Санкции отражаются не только на тех странах, в отношении которых они были введены, но и на интересах государств, которые инициируют ограничительные меры. Об этом 25 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы убеждены, что это обоюдоострые ограничения и бумерангом бьют по тем странам, которые их вводят», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что новые санкционные ограничения, введённые странами Евросоюза в отношении России, являются незаконными. Песков отметил, что Россия уже наработала опыт по минимизации ущерба от западных санкций и российские специалисты будут развивать его и дальше.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Кроме того, ЕС ввёл санкции против певцов SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и Полины Гагариной, а также актёра Ивана Охлобыстина. Также под санкции попали крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» и её генеральный директор Игорь Тонковидов. Ограничительные меры ЕС ввёл и в отношении главкома Военно-морских сил России адмирала Александра Моисеева. В чёрный список его внесли в связи с участием в событиях на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным, несмотря на 16 тыс. разных санкций.

Замглавы МИД Александр Грушко 24 июня, комментируя новый пакет санкций, заявил, что Евросоюз идёт по пути политической, экономической и военной эскалации. Дипломат добавил, что Евросоюз не считается с последствиями для собственной экономики, благополучия граждан и безопасности. При этом российская экономика справится и уже справилась с санкциями, добавил он.

Россия переживёт новые санкции Евросоюза, однако не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку навредить её народу, заверил 25 июня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.