Москва, 24 июня, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Евросоюз идёт по пути политической, экономической и военной эскалации. Об этом 24 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя принятие 14-го пакета санкций ЕС.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Россия думает ровно то, что и по поводу 13 предыдущих пакетов: ЕС идёт по пути политической, экономической и военной эскалации», — отметил он.

Дипломат добавил, что Евросоюз не считается с последствиями для собственной экономики, благополучия граждан и безопасности.

Грушко подчеркнул, что российская экономика справится и уже справилась с санкциями. При этом, по его словам, ЕС в своей санкционной политике хотел удушить экономику страны, а добился противоположного результата.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Кроме того, ЕС ввёл санкции против певцов SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и Полины Гагариной, а также актёра Ивана Охлобыстина.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным несмотря на 16 тыс. разных санкций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития России. По словам представителя Кремля, такой эффект стал большим успехом российского руководства.