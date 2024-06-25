Москва, 25 июня, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Россия переживёт новые санкции Евросоюза, однако не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку навредить её народу. Об этом 25 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в англоязычном Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы переживём эти новые санкции. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу», — написал он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что виновным в попытках нанести вред российскому народу придётся за это заплатить.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июня Медведев назвал ракетный удар ВСУ по Севастополю и атаки боевиков в Махачкале и Дербенте терактом против народа России. Политик подчеркнул, что после этого для Москвы Вашингтон, киевский режим и безумные фанатики ничем не отличаются.

ЕС 24 июня принял 14-й пакет санкций против России, включающий ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты сообщества. Брюссель также запретил новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, включая «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ».

Днём 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако при подрыве осколочной боевой части пятой ракеты пострадали мирные жители города. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за преднамеренную атаку ВСУ по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, поставивший киевскому режиму эти ракеты, полётные задания в которые вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки.

Вечером 23 июня в Дербенте группа вооружённых боевиков обстреляла церковь и синагогу, а также убила настоятеля храма — 66-летнего Николая Котельникова. Позднее в этот же день в Махачкале произошла перестрелка, в ходе которой террористы обстреляли пост ДПС.