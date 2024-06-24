Брюссель, 24 июня, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Европейский союз включил певцов SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и Полину Гагарину в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС. Это следует из документа, опубликованного в «Официальном журнале ЕС».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Полина Гагарина и Shaman

Кроме того, в чёрный список попал и актёр Иван Охлобыстин. Уточняется, что эти деятели культуры участвовали в мероприятиях в поддержку российских Вооружённых сил.

Также ЕС ввёл санкции против крупнейшей судоходной компании России «Совкомфлот» и её генерального директора Игоря Тонковидова. Также под санкции попал главкома Военно-морских сил России адмирал Александр Моисеев. В санкционный список ЕС внёс его в связи с участием в событиях на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Европейский союз принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также Евросоюз запретил новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ».

Кроме того, Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России.

В числе других ограничений запрет импорта гелия из России и экспорт в страну марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов, запрет своим не работающим в России компаниям использовать систему передачи банковских сообщений ЦБ РФ. Также ввели положения о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий Москвы.

В санкционный список включили 61 новую организацию, которые, по мнению западных стран, поддерживают военно-промышленный комплекс России.

23 февраля министерство финансов США ввело антироссийские санкции в отношении «Совкомфлота», внеся судоходную компания в список SDN, что предполагает замораживание её активов в стране и запрет для американских физических и юридических лиц поддерживать с ней экономические отношения. Также рестрикции ввели против 14 нефтяных танкеров, по мнению американского минфина связанных с «Совкомфлотом».

Министерство культуры и информационной политики Украины в декабре прошлого года внесло российского певца SHAMAN в список угроз национальной безопасности. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца SHAMAN в список угроз национальной безопасности. Летом 2023 года санкции против Шамана ввели власти Канады.