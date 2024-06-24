Брюссель, 24 июня, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Европейский союз принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС, сообщили в Совете Евросоюза.

Сергей Корсун ИА Регнум

«ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории государств-участников с целью перевалки в третьи страны. Это касается как перегрузки с судна на судно, так и с судна на берег», — отметили в совете.

В документе отмечается, что сами страны продолжат закупать российский СПГ, запрет коснётся только его реэкспорта. Следить за исполнением запрета будет Европейская комиссия. Она же при необходимости сможет предложить меры по смягчению последствий.

Также ЕС запретил новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ».

Кроме того, Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России.

В числе других ограничений запрет импорта гелия из России и экспорт в Россию марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов, запрет своим не работающим в России компаниям использовать систему передачи банковских сообщений ЦБ РФ и положения о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий России.

В санкционный список включили 61 новую организацию, которые, по мнению западных стран, поддерживают военно-промышленный комплекс России. Для них введут более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию российского сектора обороны и безопасности. В документе указано, что ряд организаций находится в третьих странах (Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения и усиливает действие уже существующих таким образом, чтобы закрыть возможности для их обхода, пояснили в ЕС.

В мае президент России Владимир Путин отметил, что Москва благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны ввели больше рестрикций, чем против какого-либо другого государства.