Махачкала, 25 июня, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Трагедий, подобно той, что произошла в Дагестане, где в результате атак террористов в Махачкале и Дербенте погибли свыше 20 человек, большинство из которых сотрудники правоохранительных органов, можно было избежать только при помощи жёсткой и своевременной реакции на происходящее. Такое мнение в беседе с «Lenta.ru» высказал муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев.

Кадр из видео Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев

Он напомнил властям региона осенние погромы в аэропорту Махачкалы. Муфтий считает, что слишком мягкая реакция на это событие однозначно связана с нынешними террористическим атаками.

«Если каждый раз оставлять без должной реакции подобные события, жертв может быть больше, поэтому, конечно, нужна жёсткая реакция тех структур, у которых есть на это законные полномочия», ― подчеркнул Абдулаев.

Муфтий уверен, что для стабилизации ситуации необходимо, чтобы произошедшие события получили справедливую оценку со стороны правоохранителей. Также, считает он, необходимо жёстко перекрыть доступ и любопытство пользоваться информацией со стороны, в которой очевиден украинский след.

«В-третьих, надо присмотреться изнутри, кто отвечает этим внешним запросам и натравливаниям», ― добавил Абдулаев.

Он напомнил, что в Дагестане есть районы, где засели потенциальные террористы, в народе их принято называть ваххабитами.

«Это лояльное и демократичное заигрывание к ваххабитским движениям надо запрещать в целом, а не бить по отдельным группам, которые плодятся, как поганки», ― сказал муфтий.

Абдулаев подчеркнул, что допустить повторение такого беспредела нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате погибли 15 силовиков. 25 июня глава Дербентского района Мавсум Рагимов сообщил, что количество погибших правоохранителей возросло до 16 человек.

Среди жертв террористов также был протоиерей Николай Котельников. По данным министерства здравоохранения республики, в результате терактов погиб 21 человек, а пострадали 46. Источник Telegram-канала «112» 25 июня сообщил, что число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек ― 15 силовиков, пять гражданских и пять человек, чьи личности пока не установлены. Кроме того, указал собеседник канала, пострадал 51 человек.

Силовики ликвидировали нападавших. В Следственном комитете 24 июня сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти уничтоженных боевиков.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал произошедшие в Махачкале и Дербенте 23 июня теракты спланированной акцией врагов республики, как внешних, так и внутренних. Он отметил, что есть те, кому очень не нравится, что Дагестан «твёрдо встаёт» на путь нового социально-экономического развития.

Меликов считает, что теракты, цель которых — посеять раздор среди народов России, вероятнее всего, спланировали из-за рубежа.