Дербент, Дагестан, 25 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Количество погибших при терактах в Дагестане полицейских увеличилось до 16 человек. В ночь на 25 июня в больнице скончался 24-летний сержант, сообщил в Telegram-канале глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Сегодня мы вспоминаем настоящего героя — Наримана Насруллаева, уроженца села Аглоби, чья светлая память будет жить в сердцах многих людей», — написал глава района.

Он выразил соболезнования семье, родным и близким полицейского.

Сержант находился в отделении реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас там остаются пять человек, трое из которых в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжёлой, передал «Интерфакс» со ссылкой на Центральную городскую больницу Дербента.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Среди жертв террористов был протоиерей Николай Котельников. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. 25 июня стало известно, что число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек, 51 пострадал. Личности пяти погибших гражданских предстоит установить.

Силовики ликвидировали нападавших. В Следственном комитете 24 июня сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти уничтоженных боевиков. Правоохранители расследуют уголовное дело о нападениях в Дагестане по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня сообщил, что сотрудников правоохранительных органов, погибших при отражении нападений боевиков в республике, представят к государственным наградам. Родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей, добавил глава региона.