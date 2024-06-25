Махачкала, 25 июня, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Произошедшие 23 июня в Махачкале и Дербенте террористические акты являются тщательной спланированной, скорее всего из-за рубежа, акцией. Об этом 25 июня заявил глава республики Сергей Меликов на сессии Народного собрания, трансляция которой велась на сайте органа.

Национальный антитеррористический комитет/AP/ТАСС

«Это тщательно спланированная акция, вероятнее всего, из-за рубежа, цель которой посеять раздор среди народов России», — сказал он.

Глава региона также призвал сограждан объединиться и искоренить терроризм и экстремизм в республике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 июня Меликов рассказал, что в регионе тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, включая депутатов, и проведут ревизию их личных дел. Глава республики напомнил, что среди участников террористической атаки оказались родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, уволенного 24 июня с занимаемой должности.

Ранее в этот же день глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов рассказал, что ночью в больнице скончался 24-летний сержант полиции. В результате этого количество погибших при терактах в Дагестане правоохранителей возросло до 16 человек.

Меликов 25 июня рассказал, что погибшего от рук боевиков протоирея Николая Котельникова представят к ордену Мужества посмертно. Глава региона подчеркнул, что священник проявил мужество, столько лет проработав для создания конфессионального мира в Дагестане.

Группа вооружённых боевиков 23 июня напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. После этого в республике 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Утром 25 июня стало известно, что количество погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 25 человек, ещё 51 человек пострадал.