Махачкала, 25 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Произошедшие в Махачкале и Дербенте 23 июня теракты — это спланированная акция врагов Дагестана, заявил 25 июня глава Дагестана Сергей Меликов на сессии Народного Собрания (регионального парламента).

Кадр из видео Глава Дагестана Сергей Меликов

«Произошедшее в воскресенье — это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока ещё хватает», — сказал Меликов.

Как отметил глава региона, есть те, кому очень не нравится, что Дагестан «твёрдо встаёт» на путь нового социально-экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, теракт произошёл 23 июня в Махачкале и в Дербенте. В этих городах группа вооружённых людей совершила нападение на две православные церкви, синагогу и пост ДПС.

По данным Telegram-канала «112», погибли 25 человек (в том числе 15 силовиков) и ещё 51 пострадал. Сегодня глава Дербентского района Мавсум Рагимов сообщил, что количество погибших правоохранителей возросло до 16 человек.

В числе погибших от рук боевиков настоятель храма в Дербенте протоиерей Николай Котельников. Священник, который был главной целью для преступников, умер от пулевого ранения. Его посмертно представят к ордену Мужества. К государственным наградам посмертно представят погибших силовиков. Родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей.

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Пятерых боевиков, совершивших теракт в Дагестане, силовики ликвидировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также по статьям о незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и о хищении огнестрельного оружия (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.