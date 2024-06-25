Москва, 25 июня, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Заявление советника главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаила Подоляка, назвавшего Крым местом «с сотнями прямых военных целей», — это стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки полуострова, написала 25 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

AP/TASS Михаил Подоляк

«Стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что к этой концепции сегодня добавилось американское оружие, а также методология современного международного терроризма. При этом нацистская начинка осталась прежней.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ выпустили в сторону Крыма пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты силы ПВО перехватили, пятая ракета разорвалась, и её обломки упали в Севастополе. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали 153 мирных жителя.

Ранения люди получили на пляжах в районе Учкуевки и Любимовки.

Подоляк, комментируя случившееся, заявил, что в Крыму не должно быть «никаких пляжей, туристических зон» и других признаков мирной жизни. Также он заявил, что Крым — это якобы большой военный лагерь и склад с сотнями «прямых военных целей».

Минобороны России заявило, что США несут ответственность за эту атаку. Именно Вашингтон передал Киеву ракеты, которыми атаковали Крым. Полётные задания в АTACMS вводят военные специалисты из США на основе собственных данных спутниковой разведки.