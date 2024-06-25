Москва, 25 июня, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Национальный проекта «Кадры» включает в себя четыре составляющих. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Планируется, что структура национального проекта будет включать четыре федеральных проекта», ― процитировали Голикову в секретариате вице-премьера.

Заместитель председателя правительства уточнила, что один из них будет направлен на эффективное трудоустройство выпускников образовательных организаций и предусматривается развитие целевого обучения и производственных практик, синхронизацию классификаторов в сфере труда и сфере образования, формирование более гибкой системы профессиональных стандартов.

Второй федеральный проект направлен на помощь желающим поменять работу или получить дополнительные навыки, пройти переподготовку и повышение квалификации.

По словам Голиковой, ещё один федеральный проект обеспечит снижение продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте, уменьшение производственного травматизма и, как следствие, сокращение потерь рабочего времени.

Четвёртый федеральный проект предусматривает вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, создание условий для развития предпринимательских компетенций и инфраструктуры поддержки молодёжного предпринимательства.

Вице-премьер напомнила, что президент России Владимир Путин поручил сформировать нацпроект «Кадры» до 1 сентября 2024 года. Кроме того, глава государства потребовал до конца года сформировать обновлённый прогноз потребности экономики в кадрах. Голикова добавила, что уже дала соответствующие поручения Минтруду и Минпромторгу.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля Путин объявил о пяти новых национальных проектах. Это «Молодёжь России», «Кадры», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Глава государства тогда заявил, что все новые проекты необходимо запустить до конца 2024 года.

Российский лидер 29 мая поручил скоординировать новые нацпроекты до конца лета. Глава государства указал на необходимость детально проработать их финансовую часть. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что все новые национальные проекты утвердят и профинансируют до 1 декабря.

Глава правительства 2 июня заявил, что выполнение новых национальных проектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию. Он добавил, что к сентябрю будет доложено по формированию всех национальных проектов в деталях на предстоящие шесть лет. Мишустин заверил, что задачи, связанные с наполнением нацпроектов содержанием, будут решаться эффективно и целая серия стратегических сессий правительства пройдёт в июне–июле этого года.