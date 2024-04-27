Москва, 27 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Обновлённые нацпроекты должны быть утверждены до конца 2024 года. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава государства отметил, что для каждого гражданина нужно обеспечить равные возможности. Речь идёт о состоянии детских садов, школ, кружков, секций и лагерей отдыха, о развитии систем культуры и здравоохранения, запуске предпринимательских инициатив, экологическом благополучии, условиях для самореализации молодёжи.

«В предстоящие шесть лет по этим и другим направлениям предстоит очень много сделать. Сейчас правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года», — сказал Путин.

Он добавил, что в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам будут обсуждаться текущие результаты работы и определены основные подходы по достижению целей, о которых было сказано в послании Федеральному собранию.

Как передавало ИА Регнум, в России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета, заявил Путин в ходе оглашения послания 29 февраля. Он отметил, что новые нацпроекты станут мотором для всей экономики России.

Глава государства подчеркнул необходимость создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий. По словам российского лидера, доля отечественных товаров на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.

Также Путин сообщил 29 февраля, что в России будут запущены пять новых национальных проектов. Так, нацпроекты «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» будут запущены до конца этого года, отметил президент.