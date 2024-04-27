Путин заявил, что обновлённые нацпроекты нужно утвердить до конца года
Москва, 27 апреля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Обновлённые нацпроекты должны быть утверждены до конца 2024 года. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что для каждого гражданина нужно обеспечить равные возможности. Речь идёт о состоянии детских садов, школ, кружков, секций и лагерей отдыха, о развитии систем культуры и здравоохранения, запуске предпринимательских инициатив, экологическом благополучии, условиях для самореализации молодёжи.
«В предстоящие шесть лет по этим и другим направлениям предстоит очень много сделать. Сейчас правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года», — сказал Путин.
Он добавил, что в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам будут обсуждаться текущие результаты работы и определены основные подходы по достижению целей, о которых было сказано в послании Федеральному собранию.
Как передавало ИА Регнум, в России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета, заявил Путин в ходе оглашения послания 29 февраля. Он отметил, что новые нацпроекты станут мотором для всей экономики России.
Глава государства подчеркнул необходимость создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий. По словам российского лидера, доля отечественных товаров на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.
Также Путин сообщил 29 февраля, что в России будут запущены пять новых национальных проектов. Так, нацпроекты «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» будут запущены до конца этого года, отметил президент.