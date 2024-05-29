Москва, 29 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Новые национальные проекты должны быть составлены и скоординированы до конца лета текущего года. Об этом 29 мая на расширенном заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

Софья Сандурская/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Глава государства указал на необходимость детально проработать финансовую часть новых нацпроектов. Он напомнил, что для этого расширили горизонт финансового планирования государства с трёх до шести лет.

Он добавил, что расходы на нацпроекты станут ядром бюджета развития страны.

«Уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровне, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти», ― подчеркнул президент.

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Как сообщало ИА Регнум, о планируемом запуске новых национальных проектов в сфере технологического развития и суверенитета Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, что новые нацпроекты станут мотором для всей экономики России.

Так, в России запустят пять новых национальных проектов ― «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

В частности, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» призван помочь росту продолжительности жизни в России. Как сообщил глава государства, к 2030 году средняя продолжительность жизни должна вырасти до не менее чем 78 лет, а далее — до не менее чем 80 лет.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что задачи нового нацпроекта «Экономика данных» зафиксировали в указе президента о национальных целях развития. Согласно новому нацпроекту, Минцифры должно обеспечить создание современной HR-платформы для всей системы государственной и муниципальной службы, которая позволит эффективнее отбирать кандидатов на работу в органах власти. Проект также подразумевает развитие цифрового взаимодействия граждан с государственными сервисами.