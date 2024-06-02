Москва, 2 июня, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Выполнение новых национальных проектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию, заявил 2 июня глава правительства Михаил Мишустин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

РИА Новости/Александр Астафьев

«Конечно, реалистично», — заявил Мишустин, отвечая на вопрос журналиста, реалистично ли выполнить нацпроекты под сильным давлением Запада.

Премьер-министр добавил, что к сентябрю будет доложено по формированию всех национальных проектов в деталях на предстоящие шесть лет. Он подчеркнул, что задачи, связанные с наполнением нацпроектов с содержанием, будут решаться эффективно и целая серия стратегических сессий правительства пройдёт в июне–июле этого года.

Как сообщалоИА Регнум, Мишустин 29 мая сообщил, что все новые национальные проекты утвердят и профинансируют до 1 декабря.

Президент России Владимир Путин в этот же день, 29 мая, поручил скоординировать новые нацпроекты до конца лета. Глава государства указал на необходимость детально проработать их финансовую часть.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин объявил о пяти новых национальных проектах. Это «Молодёжь России», «Кадры», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Глава государства тогда заявил, что все новые проекты должны быть запущены до конца 2024 года.