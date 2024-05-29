Москва, 29 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Новые национальные проекты будут утверждены и профинансированы до 1 декабря. Об этом 29 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании Совета по нацпроектам.

Дарья Антонова ИА Регнум Михаил Мишустин

«В течение двух месяцев будут проведены стратегические сессии с участием, конечно, членов Госсовета, губернаторов, и к 1 сентября сформируем все основные мероприятия к новым нацпроектам», — сказал он.

Глава правительства добавил, что до 1 декабря все новые национальные проекты должны быть утверждены и профинансированы.

Также он отметил, что курировать новые национальные проекты будут профильные вице-премьеры.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что новые национальные проекты должны быть составлены и скоординированы до конца лета текущего года. Он указал на необходимость детально проработать финансовую часть новых нацпроектов. Глава государства напомнил, что для этого расширили горизонт финансового планирования государства с трёх до шести лет. Президент добавил, что расходы на нацпроекты станут ядром бюджета развития страны.