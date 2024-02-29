Путин объявил о запуске в России пяти новых национальных проектов
Москва, 29 февраля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. В России будут запущены пять новых национальных проектов, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин
Новые нацпроекты получили названия «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».
Все новые проекты должны быть запущены до конца 2024 года, отметил президент.
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