Москва, 29 февраля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. В России будут запущены пять новых национальных проектов, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Новые нацпроекты получили названия «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Все новые проекты должны быть запущены до конца 2024 года, отметил президент.

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