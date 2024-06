Москва, 24 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Российская дочерняя структура одного из крупнейших банков Китая Bank of China приостановила операции с российскими банками из американского санкционного списка. Об этом со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщил «Коммерсантъ».

При этом с остальными партнёрами кредитная организация продолжит работу.

Уточняется, что обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN List США, «Бэнк оф Чайна» перестала с 24 июня.

Как следует из информации на сайте банка, организация специализируется на предоставлении услуг по переводу денежных средств в Китай.

Как подчитали эксперты, на эту дочернюю структуру приходилась существенная часть российско-китайского трафика платежей. Сейчас банк больше смещается в сторону небанковских посредников. Собеседник издания считают, что решение банка связано с опасениями вторичных санкций.

«Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей», — считает собеседник издания.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля несколько китайских банков, включая ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из России. Новые ограничения ввёл и Bank of China. Из-за этого порядка 80% платежей из России в КНР вернулись обратно. Ситуация связана с риском вторичных американских санкций. Как пояснил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, банки в Китае не готовы идти на полную конфронтацию с англосаксонским миром. Он добавил, что рынок начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны.

Летом 2023 года Bank of China ввёл ограничения для клиентов российских банков на денежные переводы в юанях в страны ЕС, США, Швейцарию и Великобританию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с ИА Регнум заявил, что такое решение Bank of China может быть связано как с опасениями вторичных санкций, так и с попытками помешать обходу внутрикитайских ограничений на использование юаня. По его словам, в этой ситуации китайцы соблюдают баланс выгод, чтобы риски вторичных санкций были меньшими, чем выгоды от торговли.

21 февраля стало известно, что три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи от российских предприятий, попавших под западные санкции. В китайских финорганизациях объяснили отказы российским клиентам «внутренней политикой компании».

Об отказе некоторых китайских банков от операций с Россией СМИ сообщили 21 марта. Платежи перестали принимать Ping An Bank, Bank of Ningbo, DBS Bank, Great Wall West China Bank и несколько других кредитных организаций с участием международного капитала. Их клиенты получили соответствующие уведомления. Новые ограничения связаны с тем, что китайские банки опасаются попасть под действие вторичных санкций США.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне 9 июня сообщило о намерении стран «Группы семи» (G7) сделать «жёсткое предупреждение» небольшим банкам Китая, которые якобы оказывают помощь России в обходе западных санкций.