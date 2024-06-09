Вашингтон, 9 июня, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» (G7) намерены сделать «жёсткое предупреждение» небольшим банкам Китая, которые якобы оказывают помощь России в обходе западных санкций, сообщило 9 июня агентство Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По этим данным, «предупреждение» может быть сделано на предстоящей неделе, 10–16 июня.

«Официальные лица США ожидают, что страны — члены G7 на следующей неделе сделают новое жёсткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обходе западных санкций», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, западные СМИ со ссылкой на информированные источники ранее сообщили, что главными темами переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Пекин в мае 2024 года были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Пекина в швейцарском саммите по Украине.

Россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков, взаимные инвестиции надёжно защищены от третьих стран, заявил в ходе визита в Пекин Владимир Путин. Глава государства добавил, что доля рубля и юаня в двусторонних коммерческих операциях превысила 90%.

1 июня сообщалось, что страны «Группы семи» и Евросоюз изучают способы наказать банки, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России, российский аналог SWIFT. Ограничения могут быть включены в новый пакет антироссийских санкций ЕС.