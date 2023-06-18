Москва, 18 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Bank of China (BoC) на этой неделе ввёл ограничения для клиентов банков России на денежные переводы в юанях в страны ЕС, США, Швейцарию и Великобританию. Об этом 18 июня сообщило финансовое сетевое издание Frank Media, ссылаясь на информацию от российского «ЮниКредит-банка» и ряда других финансовых организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM

«"Бэнк оф Чайна (Россия)» не принимает к исполнению платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США (включая иностранные филиалы банков этих стран), за исключением платежей в пользу клиентов банков группы Bank of China в этих странах», — процитировали журналисты сообщение для клиентов «ЮниКредит-банка».

Это объявление, по данным издания, разослала партнёрам российская дочка BoC. Кроме того, на неделе в профильных чатах также были жалобы от представителей российских банков, что у них не получается перевести юани на корреспондентские счета в ЕС и США. Ряд клиентов сообщили, что смогли перенастроить платежи в китайской валюте через другие банки.

По данным журналистов, клиентам в России порекомендовали проводить платежи за границу через счёт в «АйСиБиСи банке» (российский дочерний банк Industrial and Commercial Bank of China).

Как сообщало ИА Регнум, ранее британо-литовский банк Revolut начал блокировать операции россиян, проживающих в Европе. Это объяснили исполнением требований регулирующих органов ЕС.

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов 13 июня в беседе с ИА Регнум спрогнозировал, что это вызовет цепную реакцию в других зарубежных банках. Он также подчеркнул, что подобное является нарушением прав человека.