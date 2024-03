Пекин, 21 марта, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Ряд крупных банков Китайской Народной Республики перестал принимать платежи в юанях из России. Об этом в четверг, 21 марта, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

«Китайскую валюту из России прекратили принимать Ping An Bank и Bank of Ningbo… Другие банки КНР, которые ввели такие же ограничения: DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank и ряд организаций с участием международного капитала», — говорится в материале.

Как уточнили эксперты, ограничения вводятся в связи с ужесточением антироссийских санкций и давления со стороны Соединённых Штатов Америки. При этом отмечается, что расчёты между Россией и Китаем не прекратятся, поскольку существуют альтернативные варианты взаимодействия.

По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, продолжить расчёты можно через российский банк, платежи от которого ещё принимают в Китае, а также с помощью открытия филиала компании в КНР или через гонконгских партнёров.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский отметил, что ситуация с расчётами между Россией и Китаем в обозримом будущем будет улучшаться, поскольку государства заинтересованы в сотрудничестве.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи от компаний из России, попавших под антироссийские санкции. В тот же день в Bank of China опровергли информацию о прекращении обслуживания российских клиентов, заявив, что банк продолжает принимать платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.

Позднее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что причиной сбоев в двусторонних расчётах между РФ и Китаем стало вмешательство третьих стран. В то же время он выразил надежду на то, что стороны найдут способ преодолеть эти проблемы.