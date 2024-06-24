Махачкала, 24 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Количество погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20 человек. Ещё семь раненых находятся в тяжёлом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

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По её словам, число пострадавших в результате нападений в Дербенте и Махачкале увеличилось до 46 человек. В их числе как мирные жители, так и сотрудники правоохранительных органов.

«К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица», — отметила Беляева.

По информации главы Минздрава, семь раненых находятся в тяжёлом состоянии. Ведомство организовало телемедицинские консультации с федеральными центрами по профилю травм всех пациентов, находящихся на стационарном лечении.

После повторной телемедицинской консультации примут решение об эвакуации раненых за пределы республики, добавила министр здравоохранения. Она уточнила, что часть пациентов переведут в ведомственные учреждения для продолжения лечения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня вооружённые боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавших. В результате этого погибли свыше 15 правоохранителей и несколько мирных граждан. Кроме того, террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. 19 человек закрылись внутри церкви, пытаясь спастись. После произошедшего 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявили днями траура.

Правоохранители расследуют уголовное дело о нападениях в Дагестане по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»). В процессе задержания силовики ликвидировали пять лиц, причастных к совершению преступления, личности каждого уже установили. С учётом высокого общественного резонанса председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о терактах в Дагестане в центральный аппарат ведомства.