Москва, 24 июня, 2024, 10:49 — ИА Регнум. В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли 19 человек, включая 15 правоохранителей и четверых гражданских лиц, в том числе православный священник. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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Уточняется, что следователи квалифицировали действия нападавших как преступления, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия») и пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»).

«По предварительным данным, [в результате нападений] погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник», з — проинформировали в ведомстве.

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