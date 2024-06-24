Махачкала, 24 июня, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Личности пяти ликвидированных боевиков, которые совершили теракты в Махачкале и Дербенте в Дагестане, установлены. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Кадр из видео

Отмечается, что, по данным следователей, 23 июня группа вооружённых боевиков совершила нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляла правоохранителей.

«В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пятеро лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены», — сообщили в ведомстве.

Новость дополняется