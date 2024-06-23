Дербент, Дагестан, 23 июня, 2024, 22:52 — ИА Регнум. При нападении террористов в Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев, сообщили 23 июня в региональном МВД.

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«Прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней медики помочь не смогли. Он погиб», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что он получил тяжёлое ранение.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут. Позднее стало известно, что во время нападения в Дербенте были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай.

Позднее неизвестные обстреляли автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала в Дагестане. Один человек получил ранение. Силовики выехали на место происшествия.

Также 23 июня перестрелка произошла в Махачкале, неизвестные открыли огонь на улицах и обстреляли пост ДПС. В городе объявили план «Перехват». Двоих боевиков, расстрелявших полицейских, ликвидировали.

Боестолкновение полицейских с боевиками продолжается в Дагестане. В частности, в Махачкале на улице Магомедтагирова вечером 23 июня полицейским удалось ликвидировать не менее четырёх террористов.

Убитый в Дагестане протоиерей Николай Котельников стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов, сообщил исламовед Роман Силантьев, хорошо знавший погибшего батюшку. По его мнению, пришло время радикальным образом пересмотреть подход к этой проблеме в Дагестане и поставить в этой республике на ключевые посты максимально жёстких и бескомпромиссных людей.