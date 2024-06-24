Москва, 24 июня, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Столичные врачи, прибывшие в Севастополь, доставили необходимые для пострадавших медикаменты и расходные материалы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По её словам, 23 июня в город прибыли реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи из ведущих медучреждений Москвы.

«Сейчас врачи продолжают осматривать пациентов, по результатам оценки их состояния и медицинских показаний к эвакуации примут решение о переводе пострадавших в ведущие больницы Москвы для лечения и реабилитации», — сказала Ракова.

Она отметила, что родных, которые отправятся в столицу вместе с пострадавшими, разместят в городском центре и окажут всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ВСУ 23 июня выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, в больницы обратился 151 пострадавший.

Ночью 24 июня в Севастополь прилетела бригада медиков Федерального центра медицины катастроф. 35 специалистов развезли по больницам. Врачи сразу же приступили к осмотру пострадавших.

В Пентагоне от комментариев удара ВСУ по Севастополю отказались.

Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS продемонстрировал, что власти США окончательно встали на сторону международного терроризма, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, кровавым деяниям ВСУ не может быть никакого оправдания. Дипломат подчеркнул, что ответственным за гибель мирных жителей не удастся уйти от ответственности.

Все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а потому ответственность за преднамеренный удар по мирным жителям несёт прежде всего Вашингтон, заявило Минобороны России. Террористическая атака не останется без ответа, отметило ведомство.