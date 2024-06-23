Москва, 23 июня, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Комментарий секретариата ООН по атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь напоминает признание в собственной ненужности, заявила 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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«Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать: «мы за всё хорошее, против всего плохого», и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу», — написала она в ответ на слова заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Ранее в связи с трагедией в Севастополе он заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы.

Также Захарова подчеркнула, что такие заявления, возможно, были бы допустимы, если бы секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Однако, добавила она, уже много лет идёт тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе.

«Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма!», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

В Минобороны России подчеркнули, что все полётные задания в ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

В результате атаки, по последним данным, которые привёл губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли пять человек, включая троих детей. Пострадали как минимум 124 человека, в том числе пятеро детей.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что 24 июня объявлен в регионе днём траура по погибшим в результате атаки ВСУ на Севастополь. Ранее 24 июня объявили днём траура в самом городе.