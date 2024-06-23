Севастополь, 23 июня, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В небе над акваторией Севастополя были уничтожены пять воздушных целей, сообщил 23 июня глава города Михаил Развожаев.

Станислав Красильников/РИА Новости

Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне, отметил губернатор.

«Отражение ракетной атаки завершено», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали 14 человек, в том числе двое детей. В районе Учкуевка 12 человек, в том числе двое детей, получили осколочные ранения. Ещё два человека пострадали в Любимовке, они также получили осколочные ранения, сообщил Развожаев.

Кроме того, на Северной стороне города в результате падения осколков ракеты произошло возгорание жилого дома, а в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес, отметил губернатор.

Развожаев напомнил, что в случае обнаружения фрагментов ракет необходимо сразу сообщать об этом по номеру 112.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 июня губернатор сообщил о работе ПВО в Севастополе. ВС РФ ведут работу по уничтожению воздушных целей, отметил Развожаев. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах. Ранее в этот же день сообщалось о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

В ночь на 21 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над Крымом и акваторией Чёрного моря. В районе Монастырского шоссе в Севастополе в результате падения осколков БПЛА загорелась трава. Жители не пострадали. Минобороны также сообщило, что в северо-западной части Чёрного моря российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ.