Курск, 22 июня, 2024, 21:44 — ИА Регнум. В Курской области за день ликвидировано и обезврежено 36 беспилотников и восемь ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 22 июня в своём Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов. В Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито восемь ракет ВСУ», — написал он.

В течение дня, уточнил Смирнов, украинские военные обстреляли посёлки Тёткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, село Волфино и хутор Отруба Глушковского района, село Обуховка и деревню Викторовка Кореневского района, пункт пропуска «Суджа», сёла Махновка и Плехово Суджанского района.

В селе Махновка из-за обстрела повреждения получили здания недействующей птицефабрики, в посёлках Краснооктябрьский, Волфинский, Новый Путь и селе Волфине Глушковского района было нарушено электроснабжение. Пострадавших нет, отметил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа. Минобороны сообщило, что два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.

Днём 22 июня в Белгороде на фоне сирены ракетной опасности прозвучали взрывы. Средства ПВО уничтожили над территорией области два украинских беспилотника, проинформировало Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе ВСУ погиб житель села Салтыково.

В этот же день ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что в результате массированного удара украинской армии погибли три человека и четыре получили ранения.

Также 22 июня глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского дрона. Средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.