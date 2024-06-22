Донецк, 22 июня, 2024, 11:51 — ИА Регнум. В Донецке возможны новые обстрелы, предупредил мэр города Алексей Кулемзин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранее сообщалось, что в столице ДНР прогремело более 20 взрывов.

«В Донецке снова шумно. Не покидайте укрытий, обстрелы могут повториться», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По информации Кулемзина, обстрелу подвергся Петровский район. Кроме того, опасность обстрелов сохраняется в микрорайоне Тихий.

22 июня по всей территории России, включая ДНР, проходит День памяти и скорби, приуроченный к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Несмотря на постоянные обстрелы региона со стороны ВСУ, у мемориального комплекса Саур-Могила в Горловском районе волонтёры выложили из свечей фигуры двух советских воинов и слова «Донбасс помнит». Также на Саур-Могилу доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня в результате обстрела Донецка погибли два человека, пострадали семь горожан. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, украинские военные совершили 21 обстрел, выпустив 54 боеприпаса с применением реактивной и ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетного типа.