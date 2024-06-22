Брянск, 22 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ над территорией Брянской области, сообщил 22 июня глава региона Александр Богомаз.

Евгений Биятов/РИА Новости

Пострадавших и разрушений в результате инцидента не было, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил Богомаз.

Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 июня и. о. губернатора Курской Алексей Смирнов сообщил, что средства ПВО сбили над территорией региона восемь ракет ВСУ.

В ночь на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа. Минобороны сообщило, что два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.

Днём 22 июня в Белгороде на фоне сирены ракетной опасности прозвучали взрывы. По информации Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили над территорией области два украинских беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе ВСУ погиб житель села Салтыково.

В этот же день ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что в результате массированного удара украинской армии погибли три человека и четыре получили ранения.