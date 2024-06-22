Москва, 22 июня, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Германия применяет двойные стандарты, когда соглашается выплачивать Намибии компенсации за геноцид, но отказывается делать то же самое для переживших блокаду Ленинграда. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов», — привели слова Бастрыкина «Известия».

Он напомнил, что официальный Берлин признаёт историческую ответственность за преступления, которые германский вермахт совершил в Ленинграде. При этом ФРГ отказалась распространить выплаты, поступающие блокадникам-евреям, на блокадников других национальностей.

Председатель СК отметил, что Россия продолжает устанавливать ранее неизвестные факты преступлений немецко-фашистских захватчиков. Поэтому не исключено, что родственники жертв нацизма могут использовать их в качестве обоснования для компенсаций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что отказ ФРГ от выплат блокадникам — очередное разделение по национальному признаку, которое служит пищей для неонацизма. Министр иностранных дел Сергей Лавров в опубликованном 1 июня интервью назвал решение Германии цинизмом. Он сообщил, что Берлин категорически отказывался решать ряд вопросов, связанных с ответственностью за преступления нацистской Германии. В отношении выплат блокадникам было заявлено, что на компенсации по закону вправе рассчитывать жертвы Холокоста, а все остальные ими не являются.

В марте Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Посольство России в Берлине отправило соответствующую ноту в немецкое министерство иностранных дел, однако германские власти ответили отказом.

В апреле власти Германии уведомили российское посольство, что считают нежелательным участие официальных лиц России в памятных мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения узников нацистских концлагерей.