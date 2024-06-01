Москва, 1 июня, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Нежелание Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда нееврейского происхождения — это цинизм, заявил 1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности», опубликованном МИД.

Он сообщил, что Берлин категорически отказывался решать ряд вопросов, связанных с ответственностью за преступления нацистской Германии. В том числе о выплатах блокадникам Ленинграда. Германия в июле 2008 года приняла решение о единовременных выплатах блокадникам только еврейской национальности.

«Мы обратились к ним и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мёрзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — сказал Лавров.

Он рассказал, что поднимал этот вопрос в разговоре с нынешнем президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, когда тот был главой германского МИД, и с другими сотрудниками внешнеполитического ведомства ФРГ, но результата это не дало.

Германия, сообщил Лавров, предложила построить в Санкт-Петербурге небольшую больницу для блокадников и организовать место встреч молодёжи с ними. Москва возражать не стала, но Берлину заявила, что блокадники, которые не получают выплаты из-за национальности, живут не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России, а также за её пределами. Их осталось немало и в Европе.

«Эти аргументы никак на них не воздействовали», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что строительство Дома встреч и больницы в Санкт-Петербурге так до сих пор и не закончено. Он отметил, что в разговорах у немцев давно проскальзывает идея, согласно которой Германия «со всеми рассчиталась, выплатила репарации, неоднократно извинилась» и что современные немцы «больше никому ничего не должны».

Дело не в том, что от немцев нужно постоянное покаяние. Москва стремится к тому, чтобы Германия была частью нормальной жизни всех стран мира. Главное, чтобы никогда больше ни с чьей земли не произрос нацизм, подчеркнул Лавров.

Германия в 2021 году решила выплатить компенсации жителям блокадного Ленинграда. Оказалось, что на выплаты могут рассчитывать только те, кто сможет подтвердить своё еврейское происхождение.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе 2022 года заявила, что под надуманными предлогами Берлин годами отказывается назначить выплаты блокадникам. Власти Германии руководствуются политическими мотивами.

В июле прошлого года Захарова заявила, что разделение Германией блокадников на достойных компенсации и недостойных создаёт питательную среду реинкарнации нацизма и фашизма.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате блокадникам по 50 тыс. рублей к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 1 июня, в интервью ИА Регнум Захарова заявила, что Запад приложит все усилия, чтобы не признавать геноцидом блокаду Ленинграда. Напомнив, что СССР в Великой Отечественной войне понёс самые большие потери, дипломат назвала блокаду Ленинграда геноцидом, абсолютно беспрецедентным случаем в истории человечества. В мае официальный представитель МИД РФ сообщала, что Берлин отказывается признавать актами геноцида преступления нацистской Германии, совершённые в годы Великой Отечественной войны на территории СССР.