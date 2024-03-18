Москва, 18 марта, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Посольство России в Берлине отправило соответствующую ноту в немецкое министерство иностранных дел.

Красная звезда/ТАСС

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — подчеркивается в документе.

Москва продолжит твёрдо отстаивать права жертв нацистских притуплений и ожидает предметную реакцию Берлина по этому поводу. Российская сторона не видит юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда, добавили дипломаты.

Они отметили, что Россия внимательно ознакомилась с заявлением МИД Германии от 27 января 2024 года по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда, в котором подтвердили историческую ответственность страны за преступления, совершённые нацистским режимом в отношении народов Советского Союза.

Как подчеркнули в документе, признав актом геноцида преступления в эпоху колониализма, ФРГ до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений в период Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, Германия 27 января признала историческую ответственность за преступления немецких войск, совершённые во время блокады Ленинграда. МИД ФРГ заявил, что Берлин привержен сохранению памяти о зверствах, совершённых немецкими военными во время Второй мировой войны. В ведомстве добавили, что в качестве жеста примирения и памяти Германия поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где проходят лечение жертвы блокады.

Президент России Владимир Путин 27 января заявил, что преступления гитлеровцев и их пособников не имеют срока давности.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За эти годы на город сбросили больше 100 тысяч фугасных и зажигательных бомб, по мирным кварталам выпустили 150 тысяч тяжёлых артиллерийских снарядов. Почти 17 тысяч человек погибли при обстрелах, а голод унёс жизни 632 тысяч жителей.