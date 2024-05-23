Москва, 23 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Власти Германии отказываются признавать актами геноцида преступления против человечности, совершённые нацистами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, прежде всего блокаду Ленинграда, заявила 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Именно такой ответ Берлин дал на соответствующую ноту России, отметила Захарова на брифинге.

«Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда, это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны», — заявила Захарова.

РФ осуждает эту позицию, считает её аморальной и вызывающей чувство отвращения, подчеркнула представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Соответствующую ноту в МИД ФРГ направило посольство России в Берлине.

Руководство Германии за месяц не ответило на указанную ноту России, заявила Захарова 18 апреля. Берлин не сможет уйти от ответа по этому вопросу, Москва продолжит настойчиво и планомерно доводить до общественности правду о преступлениях нацистской Германии, подчеркнула официальный представитель министерства.

Также в апреле МИД сообщил об уведомлении, которое получило российское посольство в ФРГ, что в Германии считают нежелательным участие официальных лиц России в памятных мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения узников нацистских концлагерей.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На город сбросили более 100 тыс. фугасных и зажигательных бомб, по мирным районам Ленинграда выпустили 150 тыс. тяжёлых артиллерийских снарядов. Почти 17 тысяч человек погибли при обстрелах, а голод унёс жизни 632 тысяч жителей.