Москва, 19 июля, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Не выплачивание компенсаций блокадникам Ленинграда стремительно погружает Германию в новую пучину националистической преисподней, заявила в интервью «Российский газете» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Ни один геноцид так человечество ничему не научил. Но что ужаснее всего, сегодня потомки жертв сами становятся адвокатами палачей своих предков. А это уже один шаг до апокалипсиса», — сказала она.

Захарова напомнила, что Германия в 2021 году решила выплатить компенсации жителям блокадного Ленинграда. При этом в какую сумму оценена стоимость почти 900 дней и ночей, унесших жизни миллионов людей, не понятно. Но по мнению немцев компенсация положена не всем. На выплаты могут рассчитывать лишь те, кто сможет подтвердить еврейское происхождение. Снова разделение по национальному признаку, сегрегация — пища для неонацизма, добавила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, Москва неоднократно критиковала и указывала Берлину на это «правило по крови», которое до сих пор действует.

Почти через 80 лет в Берлине решили, что кто-то из очень немногих оставшихся в живых ветеранов, свидетелей более достоин, чем другие, потому что в их жилах течёт кровь с иными генетическими характеристиками. Это и есть питательная среда реинкарнации нацизма и фашизма, сказала Захарова. Разделяя блокадников по национальному признаку, Германия при этом платит ветеранам вермахта и в ряде случаев даже служившим в карательных подразделениях СС. Недавно стало известно об официальных выплатах ветеранам-коллаборационистам, которые добровольно сотрудничали с Третьим рейхом и оккупационными властями. По полученным AFP сведениям, в Европе такие пенсии получают 1532 человека, указала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что власти Германии годами отказываются назначить выплаты гражданам России, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами. По её словам, Берлин искусственно затягивает реализацию «гуманитарного жеста» в адрес блокадников по сугубо политическим мотивам.

В блокаде Ленинграда в годы Второй мировой войны, повлекшей колоссальные жертвы среди мирного населения, вместе с войсками нацистской Германии участвовали вооруженные формирования многих европейских стран. Тем самым они совершали военные преступления, заявил 18 января президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.