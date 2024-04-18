Москва, 18 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Российскому посольству в Берлине заявили, что немецкая сторона считает нежелательным участие официальных лиц России в памятных церемониях, посвящённых 79-летию освобождения узников нацистских концлагерей, сообщила 18 апреля на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фабрик смерти», — сказала она.

Захарова также указала на то, что Германия не ответила на ноту России с требованием официально признать геноцидом преступления, которые совершили в СССР нацистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января 2024 года МИГ Германии опубликовал в годовщину снятия блокады Ленинграда заявление, в котором говорится, что Берлин признаёт историческую ответственность за преступления немецких солдат в отношении жителей города. Германия в качестве жеста примирения поддержала модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где лечат многих пострадавших в блокаде.

В марте посольство России в Германии направило ноту в МИД страны с требованием признать геноцидом блокаду Ленинграда и другие преступления фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Российская сторона подчеркнула, что видит связь между репарациями, выплаченными после войны, и восстановлением справедливости в отношении жертв нацизма.