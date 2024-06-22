Мелитополь, 22 июня, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Село Ивановка Запорожской области подверглось массированному удару со стороны ВСУ, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Враг нанёс массированный удар по селу Ивановка, которое находится рядом с Энергодаром. Было не менее шести прилётов», — уточнил Рогов.

Он добавил, что о погибших не сообщалось. В частном секторе обстрел спровоцировал пожары, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня украинские беспилотники атаковали вторую подстанцию «Радуга» в Энергодаре вблизи Запорожской АЭС. В результате атаки был повреждён трансформатор. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заверила, что шанс восстановить подстанцию есть, однако на это потребуется время.

Ночью 22 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, взвыли во всех областях с 02:56.

На Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрый Львовской области.