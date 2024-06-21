Энергодар, Запорожская область, 21 июня, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, рядом с которым находится Запорожская АЭС, в результате атаки был повреждён трансформатор. Об этом 21 июня сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Евгений Биятов/РИА Новости

«ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга». Повреждён трансформатор. Специалисты работают над устранением проблемы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня около 20:00 мск ВСУ с помощью беспилотника ударили по подстанции Энергодара. В результате часть абонентов осталась без электроэнергии. Аварийные бригады частично восстановили электроснабжение в селе Балки, городе Днепрорудное и по побережью водохранилища до города Васильевка. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что при обстреле никто не пострадал.

Позднее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов информировал, что после атаки дронами украинские военные начали интенсивный артобстрел города. По данным на 21:00 мск того же дня, количество прилётов по Энергодару увеличилось до семи.