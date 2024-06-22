Киев, 22 июня, 2024, 03:21 — ИА Регнум. На всей территории Украины ночью 22 июня объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, взвыли во всех областях с 02:56.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 21 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это произошло уже третий раз за день.

Кадры второго применения российской управляемой авиабомбы ФАБ-3000 в зоне спецоперации опубликованы 21 июня в Сети. Итогом удара стала ликвидация до 70 нацгвардейцев ВСУ в селе Липцы Харьковской области.

Ночью 22 июня в небе над Брянской области была пресечена очередная попытка укронацистов совершить теракт при помощи беспилотников.