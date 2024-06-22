Представитель ЗАЭС: есть возможность восстановить подстанцию «Радуга»
ЗАЭС: есть возможность восстановить поврежденную подстанцию «Радуга»
Энергодар, Запорожская область, 22 июня, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Трансформатор на атакованной украинскими дронами подстанции «Радуга» в Энергодаре можно восстановить. Об этом 21 июня заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.
«Шансы восстановить повреждённый трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время», — пояснила она.
Представитель ЗАЭС добавила, что ранее специалисты оценили нанесённые подстанции повреждения.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ беспилотниками атаковали две подстанции в Энергодаре. Удар по первой — «Луч», боевики нанесли 19 июня. Тогда город остался без света. При этом аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не сказалось на работе ЗАЭС.
21 июня украинские БПЛА атаковали вторую подстанцию «Радуга» в Энергодаре вблизи ЗАЭС. В результате атаки был повреждён трансформатор. Пострадавших нет, уточнил мэр города Эдуард Сеновоз.
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставят данные о новых атаках украинских дронов на энергетическую инфраструктуру Энергодара. Также сотрудникам МАГАТЭ предложат самостоятельно оценить масштаб и степень разрушения, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.