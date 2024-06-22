Энергодар, Запорожская область, 22 июня, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Трансформатор на атакованной украинскими дронами подстанции «Радуга» в Энергодаре можно восстановить. Об этом 21 июня заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Шансы восстановить повреждённый трансформатор на подстанции есть, но на это понадобится время», — пояснила она.

Представитель ЗАЭС добавила, что ранее специалисты оценили нанесённые подстанции повреждения.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ беспилотниками атаковали две подстанции в Энергодаре. Удар по первой — «Луч», боевики нанесли 19 июня. Тогда город остался без света. При этом аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не сказалось на работе ЗАЭС.

21 июня украинские БПЛА атаковали вторую подстанцию «Радуга» в Энергодаре вблизи ЗАЭС. В результате атаки был повреждён трансформатор. Пострадавших нет, уточнил мэр города Эдуард Сеновоз.

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставят данные о новых атаках украинских дронов на энергетическую инфраструктуру Энергодара. Также сотрудникам МАГАТЭ предложат самостоятельно оценить масштаб и степень разрушения, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.