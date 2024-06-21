Москва, 21 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Автомобиль Aurus, переданный лидеру КНДР Ким Чен Ыну президентом России Владимиром Путиным, не является дорогим подарком, если учитывать отношения стран, заявил на брифинге 21 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок»,— сказал он.

Объясняя выбор подарка, представитель Кремля отметил, что автомобиль имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, учитывая ситуацию, в которой корейцам не по своей вине уже долгие годы приходится жить.

Песков также рассказал, что первый Aurus, который Ким Чен Ын получил в подарок в феврале, отличается от второго удлинённой базой.

Как передавало ИА Регнум, во время визита Путина в Пхеньян лидеры двух стран обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в феврале 2024 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне автомобиля Aurus.

Кроме того, радиостанция «Голос Кореи» информировала, что лидер КНДР подарил российскому президенту пару охотничьих собак национальной породы пхунсан. Указанная порода собак была выведена в северном регионе КНДР Пхунсан от волков. За пределами КНДР этот вид практически не встречается. Песков уточнил, что Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. Подарок был принят с признательностью, добавил он.