Песков назвал переданный Ким Чен Ыну второй Aurus недорогим подарком
Москва, 21 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Автомобиль Aurus, переданный лидеру КНДР Ким Чен Ыну президентом России Владимиром Путиным, не является дорогим подарком, если учитывать отношения стран, заявил на брифинге 21 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, это не дорогой подарок»,— сказал он.
Объясняя выбор подарка, представитель Кремля отметил, что автомобиль имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, учитывая ситуацию, в которой корейцам не по своей вине уже долгие годы приходится жить.
Песков также рассказал, что первый Aurus, который Ким Чен Ын получил в подарок в феврале, отличается от второго удлинённой базой.
Как передавало ИА Регнум, во время визита Путина в Пхеньян лидеры двух стран обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в феврале 2024 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.
Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне автомобиля Aurus.
Кроме того, радиостанция «Голос Кореи» информировала, что лидер КНДР подарил российскому президенту пару охотничьих собак национальной породы пхунсан. Указанная порода собак была выведена в северном регионе КНДР Пхунсан от волков. За пределами КНДР этот вид практически не встречается. Песков уточнил, что Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. Подарок был принят с признательностью, добавил он.