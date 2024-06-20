Пхеньян, 20 июня, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину понравились щенки охотничьей породы пхунсан, которых ему подарил председатель КНДР Ким Чен Ын во время рабочей поездки в Пхеньян. Об этом 20 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Yonhap News

«Принял с признательностью», — сказал представитель Кремля «Интерфаксу».

По словам Пескова, щенков доставят в Москву.

Собаки породы пхунсан преданы своему хозяину и безжалостны к противнику, на которого в случае угрозы «налетают одним махом», сообщает заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён. По его словам, эта порода для жителей КНДР является не просто домашним животным, а «попутчиком, спутником жизни». Сегодня она стала «одним из государственных символом КНДР», её национальной собакой, добавил Чо Иль Гён.

Yonhap News

Эту породу собак вывели в Северной Корее, она практически не встречается за её пределами. Своё название она получила от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо).

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Встреча завершилась 19 июня, в общей сложности российский лидер и Ким Чен Ын общались более 11 часов.

На переговорах Путин заявил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине. По итогам переговоров стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Вместе с тем лидеры обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов, и вышеупомянутых щенков породы пхунсан.