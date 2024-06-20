Пхеньян, 20 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян подарил ему пару охотничьих собак национальной породы пхунсан, сообщила 20 июня радиостанция «Голос Кореи».

Yonhap News

«Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почётных гостей «Кымсусан» подарил президенту Путину пару собак национальной породы пхунсан. Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», — сказано в сообщении.

Указанная порода собак была выведена в северном регионе КНДР Пхунсан от волков. За пределами КНДР этот вид практически не встречается.

Лидеры двух стран прогулялись по территории резиденции через розарий и сад, ведя беседу, наполненную «чувством дружбы и искренности», отметила радиостанция. Во время прогулки Путин и Ким Чен Ын обсудили планы по дальнейшему укреплению отношений между странами и защите общих интересов, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. Подарок был принят с признательностью, щенков в ближайшее время доставят в Москву, добавил Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын.

Путин и Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе. Лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

В рамках визита Путина лидеры также возложили цветы к монументу советским воинам, погибшим при освобождении Кореи. Кроме того, президент РФ и лидер КНДР посетили концерт, данный в честь Владимира Путина. Позднее на торжественном приёме глава российского государства поднял тост за здоровье Ким Чен Ына.